شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الطلائع بثنائية "وادى وجبر" فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، التى تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتقدم الفريق السماوى بهدفين دون رد.

سيطر بيراميدز على مجريات الشوط، وشن أكثر من هجمة خطرة، وحاول الطلائع مباغتة شريف إكرامى بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 29 شن إبراهيم عادل هجمة من الجهة اليسرى مررها عرضية لرمضان صبحى الذى هيئها لمحمود وادى وسجل منها هدف التقدم، وفى الدقيقة 32 سجل على جبر الهدف الثانى بعد كرة عرضية من الجبهة اليسرى سددها من مرة واحدة في المرمى.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد توفيق -حسين السيد - أحمد فتحي، خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: محمود وادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - عمر جابر - إسلام عيسى - ناصر منسي - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود صابر - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف والمدافع الشاب عبد الرحمن صميدة.

فيما دخل الطلائع بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد بسام، الدفاع: محمد الجويني – محمد الزناري – خالد سطوحي – أحمد علي، الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين – عبد الرحمن شيكا، الهجوم: رامز مدحت – ميدو جابر – أحمد سمير.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف.