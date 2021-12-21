شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعد 20 عاما على لقب ثالث دورى الأبطال: استعاد الملك أميرته السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادى الأهلى بمرور 20 عاما، على التتويج ببطولة دورى إفريقيا، للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد غياب طويل، وذلك بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقى، بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولى، أحرزها خالد بيبو، فى مثل هذا اليوم 21 ديسمبر من عام 2001.

ونشر حساب الأهلى، على تويتر، صورة للنجم خالد بيبو، صاحب الثلاثية، صحبها بتعليق: "فى مثل هذا اليوم وفى ليلة لا تنسى وتحت أنظار الملايين.. استعاد ملك إفريقيا أميرته السمراء بعد غياب".

وفى مثل هذا اليوم 21 ديسمبر 2001 توّج النادى الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه، بعدما فاز على صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة الدولى سجلها خالد بيبو "هاتريك" بعد انتهاء مباراة الذهاب فى جوهانسبرج بالتعادل السلبى.

بدأ الأهلى نهائى دورى الأبطال الأفريقى بتشكيل مكون من: "عصام الحضرى - إبراهيم سعيد- وائل جمعة – شادى محمد – أبو المجد مصطفى – أحمد أبو مسلم – سيد عبد الحفيظ- حسام غالى - صنداى - بيبو – محمد فاروق " بينما شارك بديلا كل من : "هادى خشبة – وليد صلاح الدين – وائل رياض".

واستطاع الأهلى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه أن يتخطى الكثير من العقبات خلاله مشواره بالبطولة الأفريقية عام 2001 وقبل الوصول للنهائى القاري، بدأها بالإطاحة بـ"ريد سي" بطل إريتريا من دور الـ32 بعدما تغلب عليه بنتيجة 3/1 فى مجموع نتيجة مباراتى الذهاب والإياب، ثم تخطى سانت ميشيل بطل سيشيل فى دور الـ16 بسداسية نظيفة.