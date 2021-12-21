الامارات | العين إلى ربع نهائي الكأس بهدف برازيلي.. والنصر يودع مبكراً

شكرا لقرائتكم خبر عن العين إلى ربع نهائي الكأس بهدف برازيلي.. والنصر يودع مبكراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق العين فوزاً ثميناً على النصر اليوم، بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة، ليصعد إلى ربع النهائي، بينما ودع النصر الذي وصل إلى نهائي الموسم الماضي، البطولة مبكراً.

وأحرز هدف العين الوحيد البرازيلي رافايل انتونيو، في الدقيقة 80 من زمن المباراة، وبهذه النتيجة أكد العين أزمة العميد الذي ظهر بشكل سيء أمام الوحدة المباراة الماضية ليعود ويقدم أداء ضعيفا أيضاً ويودع بطولة هامة.

ونجح العين في السيطرة على الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة على مرمى فريق النصر، وأضاع أكثر من هجمة خطرة، وكاد يحرز الهدف الأول عن طريق أكثر من تسديدة من خارج المرمى، ولكن وقف أحمد شامبيه حارس مرمى فريق النصر أمام كافة الهجمات، وأضاعت الكرة الطريق إلى المرمى في أكثر هجمة.

ولم يستغل النصر النقص الكبير في صفوف الضيف، ولم يصل إلى المرمى في الشوط الأول إلا عن طريق فرصتين أضاع الأولى تيغالي من تسديدة قوية مرت بجوار القائم، بينما تكفل البرتغالي توزي، بالتسديدة الأخرى ومرت أيضاً بجوار القائم.

وشهد الشوط الثاني تالق المغربي سفيان رحيمي، بعد كرة قوية ضاعت منه، واستمرت أفضلية العين، حتى جاء هدف الفوز، من كرة رأسية للاعب البرازيلي رافايل أنتونيو، الذي نجح في اقتناص هدف العين الأول من كرة رأسية رائعة مستغلاً كرة ركنية ليحرز منها هدف الفوز في الدقيقة 80، وبعدها يجري مدرب النصر، الأرجنتيني دياز، 3 تغييرات دفعة واحدة من أجل العودة إلى المباراة ولكن دون نتيجة فعلية.

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