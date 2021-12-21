الامارات | أميركا على عرش ميداليات مونديال أبوظبي للسباحة.. والحفناوي يهدي العرب الميدالية الوحيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا على عرش ميداليات مونديال أبوظبي للسباحة.. والحفناوي يهدي العرب الميدالية الوحيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلق منتخب أميركا بصدارة الترتيب العام في بطولة العالم للسباحة (أبوظبي-2021)، بعد أن جمع 30 ميدالية بواقع 9 ذهبيات و9 فضيات و12 برونزية، فيما جاءت كندا ثانية بمجموع 15 ميدالية منها 7 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين فقط، وإيطاليا ثالثة بـ16 ميدالية بواقع خمس ذهبيات ومثلها من الفضة وست برونزيات.

وعلى المستوى الفردي، توجت سباحة هونغ كونغ سيوبهان برناديت بلقب أفضل سباحة، وسباح الاتحاد الروسي كليمنت كلوزنيكوف بلقب الرجال، وذلك في حضور رئيس الاتحاد الدولي حسين المسلم وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني ورئيس الاتحاد الإماراتي سلطان السماحي.

وأقيم اليوم حفل افتتاح البطولة التي شهدت تحقيق العديد من الأرقام القياسية، كما كانت شاهدة على الميدالية العربية الوحيدة، وكانت من نصيب البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي بإحرازه فضية سباق 1500 متر حرة.

وحققت نسخة أبوظبي أربعة أرقام عالمية جديدة، وكذلك سجل السباحون ثمانية أرقام خاصة ببطولة العالم للمسافات القصيرة الأمر الذي أكد على قوة الحدث ومدى المنافسة التي كانت حاضرة بين المنتخبات بشكل جماعي والسباحين والسباحات بشكل فردي.

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