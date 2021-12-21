شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: مباراة السوبر الأفريقى صعبة للغاية.. وقلت لشريف أنتظر منك هدفا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة فريقه المرتقبة أمام الرجاء المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، غد الأربعاء ستكون قوية وصعبة على الفريقين.

قال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء إن مباراة السوبر الأفريقي صعبة والرجاء فريق قوي، ولكن نستعد بشكل جيد من أجل حصد اللقب والحفاظ على الكأس الذي حصدنا لقبه في النسخة الماضية.

شدد على أن الأهلي مطالب باحترام المنافس حيث أننا نتواجد هنا في قطر لخوض الكأس السوبر الأفريقي لأننا أبطال أفريقيا، المباراة ستكون صعبة للغاية، لكننا ندرك جيدًا هذه النقطة كما أننا ندرك هدفنا من المباراة.

أوضح: "منذ أن حضرنا إلى قطر شعرنا بتأثير الجمهور علينا من خلال الاستقبال في المطار، وهذا ما لم نشاهده في ملاعبنا وسعيد برؤية الجماهير ومتشوق لتشجيعهم في مباراة الغد خاصة أن النسخة الماضية كان العدد الجماهيري محدود، وفي المباريات الأخيرة بدأ الجمهور بالحضور بأعداد قليلة".

أردف موسيماني: " أتمنى أن يحضروا بعدد كبير ضد الرجاء، هم رائعون ويؤمنون بنا حينما كنا نواجه بايرن ميونيخ أو بالميراس.

وعن موقف لاعبيه الدوليين أكد: "هناك 9 لاعبين أساسيين لم أراهم سوى في مران الأمس ولم نستطع التحضير جيدا معهم بسبب ضيق الوقت، لكن عندما تأتي المباراة لا يوجد أعذار لأن هذه هي الحياة، لدي لاعبين جيدين يستطيعون التعامل مع تلك الظروف".

وعن رأي موسيماني في تأثر محمد شريف بعد إهدار ركلة الجزاء ضد قطر في مباراة تحديد المركز الثالث، أضاف: " شريف أتى للفندق، وقلت له أمرا واحدا، ننتظر منك هدفا ضد الرجاء، وأنا أؤمن به وهو هداف الدوري الموسم الماضي، ونثق فيه تماما".



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (1)



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (2)



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (3)



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (4)



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (5)



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (6)



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (7)



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (8)



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (9)



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (10)



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (11)



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (12)



المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي والرجاء (13)