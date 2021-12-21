شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب صرف المكافآت المتأخرة بعد الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو فريق سموحة من إدارة النادي برئاسة وليد عرفات صرف المستحقات المالية المتأخرة للفريق والخاصة بمكافآت المباريات الـ6 إلى جانب صرف مقدم عقود بعض اللاعبين من بداية الموسم الجاري.

نجح فريق سموحة الفوز على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتقدم خالد عبد الفتاح لاعب سموحة لفريقه فى الدقيقة 34، ونجح شكري نجيب لاعب الاسماعيلي إحراز هدف التعادل لفريقه أمام سموحة فى الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وتمكن صديق كالابا في احراز الهدف الثاني في الدقيقة 4+ 90'.

وبهذه النتيجة، يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقائين وتعادل في 3 وخسر لقاء وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكهم 10 أهداف، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد أن لعب 7 مباريات تعادل في 3 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.