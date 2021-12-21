شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقسو على الطلائع بثلاثية ويواصل ملاحقة الأهلى على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بيراميدز بقيادة إيهاب جلال فى تحقيق فوزًا عريضًا على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سيطر بيراميدز على مجريات الشوط، وشن أكثر من هجمة خطرة، وحاول الطلائع مباغتة شريف إكرامى بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 29 شن إبراهيم عادل هجمة من الجهة اليسرى مررها عرضية لرمضان صبحى الذى هيئها لمحمود وادى وسجل منها هدف التقدم، وفى الدقيقة 32 سجل على جبر الهدف الثانى بعد كرة عرضية من الجبهة اليسرى سددها من مرة واحدة في المرمى.

وفى الشوط الثانى حاول لاعبو الطلائع تسجيل هدف مبكر لتقليص الفارق، إلا إنه فى الدقيقة 54 حصل مصطفى الزنارى على البطاقة الصفراء الثانية "كارت أحمر" بعد تدخل عنيف على حسين السيد.

وفى الدقيقة 68 نجح رمضان صبحى فى المرور ودخول منطقة جزاء الطلائع ومرر كرة سحرية لمحمود وادى الى سجل منها الهدف الثالث لفريقه، والثانى له بالمباراة.

بهذه النتيجة يثبت بيراميدز أقدامه فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلى صاحب المركز الأول، وذلك بعد أن لعب بيراميدز 6 لامباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل الطلائع المراكز السادس عشر برصيد 5 نقاط، بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 3 وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف.