شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. منتخب مصر فاز بلقب أمم أفريقيا لأول مرة عام 1957 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفرد منتخب مصر بتاريخ كبير مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، فهو البطل التاريخي للبطولة وصاحب الرقم القياسى في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 7 مرات.

وتوج منتخب مصر بلقب أمم افريقيا لأول مرة عام 1957 ، ثم استكمل مشواره في النسخة التي أعقبتها عام 1959 واستطاع أيضاً أن يحتفظ باللقب.

وغابت البطولة عن خزينة منتخب مصر لمدة 27 سنة نجح خلالها منتخب غانا في إحراز 4 ألقاب ليتربع على عرش صدارة أبطال القارة، قبل أن يعود منتخب مصر مرة أخرى ليحقق لقبة الثالث عام 1984 ثم اللقب الرابع عام 1998 .

وفى انجاز لم يتحقق من قبل، حقق الفراعنة الانتصار التاريخي في ثلاث نسخ متتالية من كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006، 2008 و 2010 ليحكم منتخب مصر قبضته على قمة الكرة الافريقية ولم ينجح أي منتخب حتى الأن في تحطيم هذا الرقم القياسى المسجل باسم الفراعنة.