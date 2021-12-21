شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل ملعب «أحمد بن على» لخوض المران الختامى استعدادًا للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي بالريان، لخوض المران الختامي استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي، التي تقام غدًا الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة على لقب كأس السوبر الإفريقي.