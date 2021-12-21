شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل ملعب «أحمد بن على» لخوض المران الختامى استعدادًا للرجاء والان مع تفاصيل الخبر
وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد اليوم بأحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة، وحضره سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، إلى جانب ممثلي اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي ونادي الرجاء.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي فريق الرجاء طاقمًا مكونًا من القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر.
كما خضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية صباح اليوم الثلاثاء، وكانت قد خضعت لمسحة طبية في القاهرة جاءت نتيجتها سلبية، ثم أجرت مسحة ثانية فور وصولها إلى فندق الإقامة وجاءت نتيجتها سلبية أيضًا.
وتضم قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.