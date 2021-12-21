شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل وفتحى وأوناجم على دكة بدلاء الزمالك امام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إحتفظ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك ببعض الأوراق الرابحة على دكة البدلاء في مباراة اليوم امام المقاولون العرب المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري.

وجاءت دكة البدلاء لتضم كل من: محمد أبوجبل، محمد عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمود عبد العزيز، حمدي علاء، إسلام جابر، أيمن حفني، مصطفى فتحي ومحمد أوناجم.

واعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه والذي جاي كالتالي :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – رزاق سيسيه – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضيفًا على نظيره المقاولون العرب في المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.