شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة الوكلاء وتدريب مباراة تونس وراء استبعاد حسين فيصل من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش الجميع بعد استبعاد حسين فيصل لاعب سموحة من قائمة الـ40 لاعب المبدئية للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون فى يناير المقبل.

علم ”الخليج 365” أن السبب فى استبعاد حسين فيصل من قائمة منتخب مصر هو إنشغال اللاعب بالعروض التى تلقاها خلال تواجده بكأس العرب وإنشغاله مع بعض وكلاء اللاعبين وقتها إلى جانب عدم تركيزه فى التدريبات الأخيرة بعد مباراة تونس وهو ما أغضب كارلوس كيروش الذى قرر استبعاده من بطولة أمم أفريقيا من أجل توجيه رسالة للاعب.

قرر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم افريقيا 2022 إلى الأول من يناير المقبل بدلا من 27 ديسمبر الجارى كما كان مقررا، ويعود كارلوس كيروش من البرتغال يوم 28 ديسمبر الجارى بعد قضاء إجازة الكريسماس، على أن ينطلق المعسكر يوم 1 يناير المقبل استعدادا للكان.

ووافق كارلوس كيروش، على إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى فى موعدها يوم 30 ديسمبر الجارى وفقا للجدول المعلن من جانب رابطة الأندية المحترفة /وطلبت رابطة الأندية من كيروش السماح للاعبى الأهلى وبيراميدز بالمشاركة فى اللقاء، وهو ما وافق عليه الخواجة.

على صعيد متصل، استبعد كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، من القائمة المبدئية لأمم أفريقيا كلاً من طارق حامد وأحمد فتحى وعمر جابر لاعبى الزمالك وبيراميدز.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعباً.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.