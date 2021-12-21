شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية كل لاعبيه للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على جاهزية كل لاعبيه المتواجدين في معسكر الفريق الأحمر بقطر للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي غدا الأربعاء، باستثناء محمود متولي الذي رافق البعثة إلى الدوحة من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة بمركز اسباير المتخصص في إصابات الملاعب.

واطمأن موسيماني على جاهزية اللاعبين الدوليين بالكامل بعد انتظامهم في تدريبات الأهلي عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخبات بلادهم ببطولة كأس العرب، وهو ما أثلج قلب الجهاز الفني من جاهزية كل اللاعبين لموقعة السوبر الإفريقي.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي اليوم بأحد الفنادق في العاصمة القطرية الدوحة.

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، إلى جانب ممثلي اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الإفريقي ونادي الرجاء.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي فريق الرجاء طاقما مكونا من القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأبيض ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون الأصفر.

ويواصل الأهلي استعداده في العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الرجاء المغربي، وأجرت البعثة مسحة طبية صباح اليوم.

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير للأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق في فندق الإقامة، ويركز خلالها علي شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين في إطار تجهيز الجميع بالشكل المطلوب للمباراة.

ويحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق المؤتمر الصحفي الخاص الذي يقام في السادسة والنصف مساء اليوم في ملعب أحمد بن علي بالريان للحديث عن مباراة السوبر الافريقي أمام الرجاء المغربي.

وبعد ذلك يخوض الأهلي مرانه الختامي في السابعة مساء على ملعب أحمد بن علي بالريان الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي غدا الاربعاء في نفس التوقيت.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الإفريقي الثامن في تاريخه وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولاته.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة للسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.