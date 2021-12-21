شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يشكو محمد سلامة حكم مباراة البنك الأهلى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل على العباسى رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم ولجنة الحكام ضد الحكم محمد سلامة الذى أدار مباراة أمس أمام البنك الأهلى .

وجاءت شكوى غزل المحلة عقب الأخطاء التحكيمية التي ظهرت في مباراة أمس حيث تم احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لفريق البنك الاهلى وتم التغاضى عن احتساب ركلتى جزاء للفريق و دم الرجوع الى تقنية الفار لمراجعة الحالات.

تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم يحيى حامد لاعب غزل المحلة فى الدقيقة 27 من تصويبة رائعة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، وقبل نهاية الشوط الأول تعادل محمد هلال للبنك الأهلي من ركلة جزاء.