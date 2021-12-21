شكرا لقرائتكم خبر عن جون أوكلى يقود هجوم المقاولون أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها فى الثامنة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى.

وضم تشكيل ذئاب الجبل كلاً من.. محمود أبو السعود، باسم علي، محمد سمير، أحمد الشيمي، حسن الشامي، أحمد مجدي، عبد الله ياسين، عماد فتحي، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، جون أوكلي.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – رزاق سيسيه – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.