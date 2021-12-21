شكرا لقرائتكم خبر عن "صديق الأمس ومنافس اليوم".. ماذا قدم الجزيرى مع الزمالك والمقاولون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم نادي الزمالك والمقاولون العرب في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة، والذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحد عثمان بالجبل الأخضر في تمام الثامنة مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، وتشهد مباراة اليوم، تواجد سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب السابق والزمالك الحالي، والذي يدخل اللقاء تحت شعار "صديق الأمس ومنافس اليوم".

انضم سيف الدين الجزيري إلى المقاولون العرب في موسم 2018/2019، وشارك مع ذئاب الجبل في 57 مباراة، سجل 20 هدفاً وصنع 9 أهداف أخرين، ليجذب أنظار نادي الزمالك الذين لم يترددوا في ضمه خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية.

ومع الزمالك شارك سيف الجزيري في 30 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ويتميز التونسي بقدراته المهارية الكبيرة التي أهلته ليكون مهاجم منتخب بلاده الأساسي، حيث يعود الجزيري للمشاركة مع الزمالك بعد مشاركته مع تونس في كأس العرب، والتي حصد خلالها الجزيري لقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد خوض 6 مباريا، حيث فاز في 4 مباريات وخسر في لقاء واحد وتعادل في مثله، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.