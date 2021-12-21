شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى فى البرتغال لإنهاء أزمة شيكابالا ومحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة فى الزمالك الي البرتغال للتفاوض مع إدارة ناديى سبورتنج لشبونة ومارتيمو لانهاء ازمة المستحقات المتأخرة للناديين في قضيتي شيكابالا ومحمد إبراهيم على التوالى.

وأصدرت لجنة الانضباط بالفيفا قرارا بتغريم الزمالك مليون و200 الف دولار لصالح سبورتنج لشبونة ومليون يورو لصالح مارتيمو واصبح الزمالك مطالب بالسداد او انهاء الازمة وديا مع الناديين من أجل تفادي الإيقاف من القيد لفترات جديدة.

ومن المنتظر ان يعقد امير مرتضى جلسات خلال الـ 48 ساعة المقبلة مع الناديين لانهاء الازمة رسميا خاصة ان إدارة الزمالك ستعرض سداد جزء من الغرامات وجدولة الباقى على فترات زمنية قريبة.,

من ناحية أخرى يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضيفًا على نظيره المقاولون العرب في المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلى.