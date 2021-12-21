شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة من الدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – رزاق سيسيه – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضيفًا على نظيره المقاولون العرب في المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.