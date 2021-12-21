شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف +90.. سموحة يعمق أوجاع الإسماعيلى ويفوز عليه 2-1.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة الفوز علي الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتقدم خالد عبد الفتاح لاعب سموحة لفريقه فى الدقيقة 34 ، ونجح شكري نجيب لاعب الاسماعيلي احراز هدف التعادل لفريقه أمام سموحة فى الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وتمكن صديق كالابا في احراز الهدف الثاني في الدقيقة 4+ 90' .

وبهذه النتيجة ، يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاءين وتعادل في 3 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكهم 10 اهداف، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين ، بعد أن لعب 7 مباريات تعادل في 3 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى..

فى حراسة المرمى الهانى سليمان، ورجب نبيل واحمد رمضان بيكهام وخالد عبد الفتاح وعبد الرحمن عامر فى الدفاع، ومحمد حليمو ومحمد كناريا ومحمد عبد العاطي وحسين فيصل فى خط الوسط، وفى الهجوم عبد الكريم وادى ومروان حمدى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

فى حراسة المرمى محمد فوزى، عبد الله جمعة وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحى في الدفاع، ومحمود دونجا ومحمد شامى ومحمد مخلوف وأحمد مدبولى فى خط الوسط، وجاستن شونجا وشكرى نجيب .