شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الأوليمبى 30/37 فى ثان جولات المرحلة الثانية بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الأوليمبى بنتيجة 30/37 على صعيد ثانى جولات المرحلة الثانية من دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2021 / 2022.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى نظيره أصحاب الجياد فى الثلاثاء المقبل قبل مواجهة الطيران يوم 4 فبراير القادم ثم الشمس 18 من نفس الشهر .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 يناير المقبل موعدا لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين لتحديد البطل بدلا من يوم 10 فبراير، نظرا لتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكبار لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.

أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلىأنه يقام على 3 مراحل.