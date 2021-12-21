شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة محمد أشرف روقا بعد إصابته بالتسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت الحالة الطبية لمحمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعد إصابته بالتسمم خلال تواجده فى فندق معسكر فريقه استعدادًا لمواجهة المقاولون التي ستجمعهما في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، إن الأطباء نجحوا فى انقاذ أشرف روقا بعدما تعرض للإصابة بتسمم، وغادر على أثرها معسكر الفريق وتم ضم حمدى علاء بدلاً منه، أضاف المصدر، إن حالة محمد روقا أصبحت جيدة بعدما تلقى العلاج اللازم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.