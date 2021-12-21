شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد عثمان أحمد عثمان استعدادا لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول للاستاد، وذلك قبل بدء عمليات الإحماء.



اشرف بن شرقي



حمزة المثلوثي



سيسيه



عبد الغني



كارتيرون



محمد اوناجم

وكان الفريق قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الماضية أمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي، فاز في الأولى بخماسية، وفاز في الثانية بهدف دون رد، بينما تعادل في الأخيرة بهدفين لكل فريق.

ويحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضيفًا على نظيره المقاولون العرب في المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.