بعد قليل.. الزمالك والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الرابع بجدول ترتيب بالدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحتل المقاولون المركز 15 برصيد 5 نقاط.

وجاء تشكيل الزمالك لمباراة المقاولون:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

لاعبا الارتكاز: طارق حامد، إمام عاشور.

خط الوسط المتقدم: مصطفى فتحي، رزاق سيسيه، أشرف بنشرقي.

مهاجم: عمر السعيد.

وجاء تشكيل المقاولون لمباراة الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: حسن الشامي – أحمد مجدي – محمد سمير – باسم علي.

خط الوسط: أحمد الشيمي – عماد فتحي – عبدالله ياسين.

خط الهجوم: جون أوكولي – محمد زكي – لويس هينستروزا.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور انطلاقها: