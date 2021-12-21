"مثل كأس العرب ويورو".. رئيس كاف: نستطيع إقامة أمم أفريقيا ناجحة في الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن الاتحاد يمكنه إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون بصورة ناجحة مثلما حدث في بطولتي يورو 2021 وكأس العرب 2021.

وقال موتسيبي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس الكاميرون، اليوم الاثنين: "لقد حظيت باجتماع جيد جداً مع رئيس الكاميرون، الأمر الأكثر أهمية هو الثقة، وفي اجتماع الأمس تحدثنا عن الإرشادات والخدمات وهناك عمل جيد تم عمله، يجعلنا واثقين أننا نستطيع إقامة كأس الأمم الأفريقية في العام المقبل في الكاميرون وذلك يجعل شعب الكاميرون وأفريقيا فخورين".

وأضاف: "انظروا إلى ما حدث في كأس العرب كان هناك الآف المشجعين، وذهبت إلى ويمبلي لمشاهدة نهائي البطولة الأوروبية، يجب علينا قبول المشكلات وأن نتحداها وألا نخجل منها، يجب أن يكون لدينا الثقة والإيمان بأن نتخطاها".

وتابع رئيس كاف: "لن نوافق على حضور أي شخص في الملعب بدون أن يحمل شهادة الـPCR، لأنه يجب علينا حماية المشاركين في هذا الحدث وسنقوم بعمل اختبارات لكل الحضور بالطبع، لأنني سأحصل على تقرير بعد نهاية البطولة".

واختتم موتسيبي: "يجب أن يكون لدينا الثقة والإيمان في أنفسنا كأفريقيين، ويجب أن نؤمن بأنفسنا أننا نستطيع إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا ناجحة في الكاميرون وتجعل شعب الكاميرون فخورين".