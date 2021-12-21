بيراميدز يهزم طلائع الجيش ويتقدم لوصافة "مؤقتة" لترتيب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق نادي بيراميدز فوزًا سهلًا على حساب طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود وادي في تسجيل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 29 من الشوط الأول، بعد كرة عرضية أرضية من إبراهيم عادل إلى رمضان صبحي، الذي تلاعب بالدفاع لتصل الكرة للمهاجم الفلسطيني مصوبًا في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 32، حول إبراهيم عادل كرة عرضية رائعة بوجه القدم الخارجي إلى داخل منطقة جزاء طلائع الجيش، ليصوب علي جبر كرة مباشرة في أعلى الشباك معلنًا ثاني أهداف بيراميدز في المواجهة.

وإثر تدخل عنيف على حسين السيد، حصل مصطفى الزناري على البطاقة الصفراء الثانية ليغادر ملعب اللقاء مطرودًا ويكمل طلائع الجيش اللقاء منقوص العدد منذ الدقيقة 53 وحتى النهاية.

وشهدت الدقيقة 68 تسجيل بيراميدز لثالث أهدافه في المواجهة بعدما تلاعب رمضان صبحي بدفاع الطلائع، ليمرر كرة أرضية إلى محمود وادي بعد تجاوز الحارس محمد بسام، ليسددها المهاجم في المرمى الخالي بسهولة.

وبهذه النتيجة يكون بيراميدز قد انفرد بوصافة ترتيب الدوري المصري مؤقتًا برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند خمس نقاط في المركز 16.