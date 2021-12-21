مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز.

ويعتمد كارتيرون على الإيفواري رزاق سيسيه بشكل أساسي بعد غياب طويل عقب إنهاء فترة تأهيله، على أن يقود عمر السعيد هجوم الزمالك في مواجهة المقاولون.

وشهد تشكيل الزمالك في البداية تواجد يوسف أوباما، قبل أن يجري الجهاز الفني للفريق تعديلا بتواجد مصطفى فتحي بدلًا من أوباما قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

وسط الهجوم: رزاق سيسيه، مصطفى فتحي، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل، محمد عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمود عبد العزيز، حمدي علاء، إسلام جابر، أيمن حفني، ومحمد أوناجم.

يُذكر أن الزمالك فقد 5 نقاط في أول 6 جولات ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن المصري الثالث الذي لعب مباراة أكثر، بينما جمع المقاولون خمس نقاط من ست مباريات وضعته في المركز الـ15.