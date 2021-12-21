فاركو يُعلن رفضه تصريحات "عبدالفتاح".. ويُطالب بتحقيق في واقعة مباراته أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ منة عمر:

أعلن مجلس إدارة نادي فاركو، رفضه التام والقاطع للتصريحات ـ التي وصفها ـ بالمتسرعة وغير المسؤولة لرئيس لجنة الحكام، عصام عبدالفتاح.

وأشار نادي فاركو، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن عبدالفتاح قد اتخذ موقفًا استباقيًا بعدم ارتكاب الحكم خطأ في مباراتهم أمام المصري دون حتى أن يتمهل لحين الإلمام بكافة تفاصيل الواقعة والاستماع لكل وجهات النظر المتعلقة بها، لينصب نفسه بذلك خصما وحكم في وقت يفترض أن يكون حرصه في المقام الأول على تطبيق العدالة التحكيمية وليس الدفاع عن الحكام سواء أصابوا أو أخطأوا، بحسب البيان ذاته ـ.

وأكد مجلس إدارة نادي فاركو على ثقته التامة والكاملة في رابطة أندية الدوري الممتاز وحرصها الدائم على إعطاء كل ذي حق حقه التزاما بأدبيات المنافسة الرياضية الشريفة، منوهًا إلى تقدمه بشكوى إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة ولجنة الحكام مرفقة بمقاطع فيديو وصور للمطالبة بالتحقيق في الواقعة، كما يطالب النادي في شكواه بعرض شريط المباراة والتسجيل الصوتي الخاص بها في حضور مندوب من نادي فاركو ولجنة الحكام ورابطة الأندية.

وطالب نادي فاركو كذلك بتشكيل لجنة محايدة تضم حكام سابقين للبت في الواقعة قبل إصدار قرار رسمي نهائي بشأنها، بجانب تجديد طلبه لكافة الجهات المسئولة عن إدارة المنظومة الكروية في مصر بالقيام بمسئولياتها لتحقيق العدالة بين كافة الأندية، مع الثقه الكامله من نادي فاركو في رابطة الأندية للقيام بدورها على أكمل وجه وتوفير العداله المطلوبة بين جميع الفرق.

وطالب فاركو، عبر بيان صادر يوم أمس الاثنين، بإعادة مباراة المصري البورسعيدي بعد أن شهدت خطأ تحكيميا من قبل حكم اللقاء محمود البنا.

وأشهر محمود البنا حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه حمودي بعد خروجه من أرض الملعب بديلاً في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وجاء قرار إشهار البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء، لاشتباك حمودي مع أحد لاعبي فريق فاركو قبل خروجه من أرض الملعب مباشرة وليس بعد استبداله.

وبعد خروج حمودي من أرض الملعب بديلاً، توجه له حكم المباراة وأشهر البطاقة الصفراء الثانية ويليها الحمراء، ليعترض لاعبو فاركو على طرد اللاعب عقب تبديله.