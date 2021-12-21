إيتو: لا أجد سببا مقنعا لتأجيل أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دافع صامويل إيتو، الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن حق إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستُلعب في بلاده رغم تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكدا أنها ليست في خطر.

وقال صامويل إيتو، في مقابلة مع شبكة القنوات التلفزيونية الفرنسية "كانال +" اليوم الثلاثاء: "لا أفهم سبب عدم إمكانية اللعب، الاتحاد الذي أمثله سيدافع بكل قوته عن الاحتفال بكأس أمم إفريقيا".

وأضاف إيتو الذي فاز بالبطولة عامي 2000 و2002: "إذا تم لعب يورو 2020 في وسط جائحة كورونا بملاعب ممتلئة في عدة مدن ولم تكن هناك حوادث، لماذا لا تقام كأس أمم إفريقيا في الكاميرون؟"

وأوضح: "لا أجد سببا واحدا لعدم إقامة البطولة، وإلا فإنهم سيعاملوننا كما هو الحال دائمًا، في الخطة (أنت أقل من لا شيء ويجب أن تتحملها)، دعهم يخبروننا بالأشياء بصورة واضحة، الشيء الأصعب هو أن بعض الأفارقة ما زالوا متواطئين فيه".

ونشر إيتو مقطع فيديو للمقابلة على حسابه على "تويتر" وأصر على رسالته قائلا: "من القاهرة إلى كيب تاون، يأتي عدد من أفضل اللاعبين في العالم من إفريقيا، الاحتفال بكأس إفريقيا هو علامة فخر وأخوة إفريقية وقبل كل شيء حب للعبة، لدي ثقة كبيرة في نجاح (كان 2021)".

ومن المقرر أن تنطلق أمم إفريقيا في دولة الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بالمجموعة الرابعة التي تضم كل من نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.