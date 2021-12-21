مجموعة مصر.. مهاجم نيجيريا يعلن جاهزيته لكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن فيكتور أوسيمين لاعب نادي نابولي ومنتخب نيجيريا، عن جاهزيته لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده.

وكان نادي نابولي أعلن في وقت سابق عن غياب مهاجمه النيجيري لمدة 3 أشهر مقبلة، بسبب الإصابة التي عانى منها في الوجه والتي كانت ستمنعه من المشاركة في البطولة الأفريقية.

وكتب أوسيمين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأكون جاهزاً لبطولة كأس أمم أفريقيا بنسبة 100%".

واختتم المهاجم النيجيري: "حالة وحيدة هي التي ستمنعني وهي أنني لن أكون ضمن اللاعبين المستدعيين لتمثيل منتخب نيجيريا في البطولة".

وكان لوسيانو سباليتي المدير الفني لنادي نابولي، انتقد بطولة كأس أمم أفريقيا وموعدها بسبب لاعبه النيجيري قائلاً: "هناك ذلك الشبح الذي تراه، كأس أمم أفريقيا، التي تدخل غرفة الملابس وتأخذ منك لاعبين دون أن يكون لديك علم متى سيعودون ولا ما الذي يتوجب عليك القيام به أثناء فترة غيابهم".

جدير بالذكر أن منتخب نيجيريا يقع في المجموعة الرابعة رفقة منتخب مصر، السودان وغينيا بيساو.