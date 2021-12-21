الإسماعيلي يتلقى خسارة قاتلة أمام سموحة ويبقى "بدون فوز" في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خسر النادي الإسماعيلي المباراة التي جمعته مع سموحة، اليوم الثلاثاء، بهدفين لواحد، في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح خالد عبد الفتاح التسجيل لسموحة في الدقيقة 33 من كرة رأسية، فيما أحرز شكري نجيب هدف تعادل الدراويش من ركلة جزاء في الدقيقة 45+3.

ونجح صديق كالابا في تسجيل هدف الفوز القاتل لسموحة في الدقيقة 90+3، ليكبد الإسماعيلي خسارة جديدة في الدوري.

وبهذه النتيجة يكون رصيد سموحة قد ارتفع إلى النقطة التاسعة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، بينما ظل الإسماعيلي عند النقطة الثانية في المركز 17 وقبل الأخير.

تشكيل الفريقين

سموحة: الهاني سليمان، عبد الرحمن عامر - رجب نبيل – أحمد رمضان - خالد عبد الفتاح، محمد عبد العاطي - محمد حليمو - محمد متولي "كناريا"، عبد الكبير الوادي - حسين فيصل - مروان حمدي

الإسماعيلي محمد فوزي، عبد الله جمعة - باهر المحمدي - محمد هاشم - عصام صبحي، محمد مخلوف - محمد الشامي - أحمد مدبولي - محمود عبد العاطي "دونجا"، جاستن شونجا - شكري نجيب.

تفاصيل المباراة:

لم تشهد المباراة أحداثا مهمة في أول ربع ساعة، قبل أن يتحرك الإسماعيلي لشن عدة هجمات عن طريق أحمد مدبولي وشكري نجيب، بجانب محمد الشامي الذي أهدر انفرادا في الدقيقة 20.

وبعد مرور أول نصف ساعة تمكن الإسماعيلي من السيطرة على اللقاء، وسط تراجع من أصحاب الأرض.

وعلى الرغم من ذلك تمكن سموحة من افتتاح التسجيل عن طريق خالد عبد الفتاح في الدقيقة 33 من كرة رأسية.

وفي الدقيقة 45+3 أحرز شكري نجيب هدف تعادل الدراويش من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة أحمد مدبولي.

وجاءت الدقيقة 90+3 لتشهد هدف فوز سموحة القاتل على حساب الإسماعيلي، والذي سجله صديق كالابا ليخطف نقاط المواجهة للفريق السكندري.