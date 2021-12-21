الامارات | الوصل يتجنب مفاجآت خورفكان ويواصل رحلة الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يتجنب مفاجآت خورفكان ويواصل رحلة الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اليوم فريق الوصل على مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، وليتأهل إلى ربع النهائي. وتألق في صفوف الوصل، حبوش صالح، بعد صناعته هدفين من الثلاثية. وشهدت المباراة، طرد لاعب خورفكان، أحمد الزيودي بعد نيله بطاقتين صفراء، ليلعب خورفكان منقوصا منذ الدقيقة 36.

وافتتح البرازيلي بوتكير التسجيل بتسديدة في الدقيقة 50، قبل أن يعزز ليما التقدم في الدقيقة 72 بطريقة مميزة، وانتهت الثلاثية بهدف من ركلة جزاء بعد إعثار سالم العزيزي من قبل لاعب خورفكان مهند خميس، سجلها ليما في الدقيقة 88.

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