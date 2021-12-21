مهاجم سوبر.. شرط جديد من صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن محمد صلاح طلب من مسؤولي فريق ليفربول معرفة مصير تدعيمات الفريق في الفترة المقبلة، وما إذا كانوا سيضمون صفقات جديدة أم لأ خاصة في مركز رأس الحربة الصريح، قبل تجديد عقده مع الريدز.

وبحسب الشبكة، فإن صلاح يرى أن حسم ليفربول لصفقة المهاجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند سيكون بمثابة إضافة كبيرة للريدز في السنوات المقبلة، وسيجعل الجناح المصري يشعر بالسعادة والثقة في قدرة ليفربول على المنافسة على الألقاب.

وأشارت سكاي إلى أن سياسة ليفربول فى سوق الانتقالات تعرف بأنها ليست من الأندية التى تنفق الكثير من الأموال، لكن فى الوقت نفسه هناك رغبة من قبل الإدارة فى ضم مهاجم بعد نهاية الموسم.

وكانت تقارير صحفية بريطانية، قد كشفت أن مسئولي ليفربول على وشك حسم ملف تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، خاصة فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها "مو" مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة " Football Insider" البريطانية، إلى أن صلاح يقترب بقوة من تجديد عقده مع ليفربول مع بداية العام الجديد 2022، وستكون قيمة الصفقة 117 مليون إسترليني، طوال مدة عقده، وفى حال حدوث ذلك بشكل رسمي سيدخل الفرعون المصري فئة اللاعبين الأعلي أجراً فى العالم.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول فى يونيو 2023، ولا يزال هناك تمسك من جانب النجم المصرى بزيادة راتبه الأسبوعي ليصل إلى 500 ألف إسترليني.

ويقدم محمد صلاح موسماً مميزاً مع ليفربول، سجل خلاله 21 هدفاً من مجموع 22 مباراة خاضها مع الريدز بكافة المسابقات هذا الموسم.

ودخل النجم المصري، قائمة المرشحين للحصول على جائزة الحذاء الذهبي خلال الموسم الجاري 2021-2022.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين للجائزة كالتالي:

أوهي أومويوانفو (مولده النرويجي): 39 نقطة (26 هدفًا) .

توماس لين أولسن (ليلستروم النرويجي): 39 نقطة (26 هدفًا) .

فتون بيريشا (فايكنج ستافنجر النرويجي): 33 نقطة (22 هدفًا) .

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 32 نقطة (16 هدفا).

دوسان فلاهوفيتش (فيورنتينا) 30 نقطة (15 هدفا).

محمد صلاح (ليفربول): 28 نقطة (14 هدفا).

ميكيل دال (إتش بي تورشفان – جزر فارو): 27 نقطة (27 هدفًا).

ريكاردو جوميز (بارتيزان بلجراد) 27 نقطة (18 هدفا).

شيرو إيموبيلي (لاتسيو): 26 نقطة (13 هدفًا).

كريم بنزيمة (ريال مدريد): 24 نقطة (12 هدفا).

باتريك شيك (ليفركوزن): 24 نقطة (12 هدفًا).

زكريا بيجلاريشفيلي (ليفيديا الأستوني): 24 نقطة (24 هدفًا).

إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند): 22 نقطة (11 هدفًا).

ويتم تقييم الأهداف المسجلة في البطولات الأوروبية الخمس الرئيسية (الدوري الإسباني ، الدوري الإنجليزي ، الدوري الألماني ، الدوري الإيطالي ، الدوري الإيطالي) بنقطتين، فيما يتم تقييم الأهداف المسجلة يلف باقي الدوريات بنقطة ونصف فقط.