الامارات | هدف العامري يعبر بالجزيرة محطة العروبة في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف العامري يعبر بالجزيرة محطة العروبة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الجزيرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة عقب فوزه على العروبة بهدف دون رد أحرزه زايد العامري، اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في دور الـ 16، ليستعيد "فخر أبوظبي" انتصاراته التي توقفت في آخر 4 مباريات لعبها الفريق منذ فوزه على بني ياس في 28 أكتوبر الماضي، بينما خسر بعدها أمام كل من عجمان والعين في الدوري وتعادل مع اتحاد كلباء في كأس رابطة المحترفين.

سيطر الجزيرة على مجريات اللعب في الشوط الأول، ودخل الفريق أجواء اللقاء بشكل سريع بعدما أحرز زايد العامري الهدف الأول عندما أخطأ حارس مرمى العروبة إبراهيم الكعبي في الإمساك بالكرة العرضية التي لعبها المالي عمر تراوري وسقطت الكرة أمام العامري الذي سدد الكرة في المرمى (5).

وواصل "فخر أبوظبي" أفضليته وأهدر عمر تراوري فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء ولكن اللاعب المالي سدد الكرة بجوار القائم (12)، وفي الدقيقة نفسها تألق الحارس إبراهيم الكعبي بتصديه لكرة قوية من البرازيلي جواو فيكتور.

وفي الشوط الثاني حافظ الجزيرة على طريقة لعبه بالاستحواذ على الكرة في وسط الملعب، بينما تألق الحارس إبراهيم الكعبي بتصديه لكرة خطرة لعبها سالم راشد برأسه (50)، كما أهدر جواو فيكتور فرصة إضافة الهدف الثاني من كرة لعبها عمر تراوري وقابلها اللاعب البرازيلي بتسديدة فوق العارضة (56)، بينما تحسن أداء فريق العروبة وحصل على أكثر من ركلة ركنية أبرزها كرة كاد أن يحرز منها أحمد خميس الهدف الأول ولكن الكرة التي لعبها برأسه لمست العارضة وخرجت إلى خارج الملعب (59).

ورغم التبديلات التي أجراها المدرب التونسي فتحي العبيدي في فريق العروبة ولكن حافظ الجزيرة على أفضليته لتنتهي المباراة بفوزه وتأهله إلى ربع النهائي.

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