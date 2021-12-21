الامارات | هل العين والجزيرة مهتمان باللاعب الجزائري يوسف بلايلي.. بعد فسخ عقده مع نادي قطر

شكرا لقرائتكم خبر عن هل العين والجزيرة مهتمان باللاعب الجزائري يوسف بلايلي.. بعد فسخ عقده مع نادي قطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن ناديا العين والجزيرة، مهتمان باللاعب الجزائري يوسف بلايلي الحائز على لقب أفضل لاعب في كأس العرب العاشرة التي اختتمت أخيرا في قطر، كما ساهم بتتويج منتخب بلاده باللقب بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية.

وأشار الموقع إلى أن بوصلة اللاعب بشكل كبير قد تتجه صوب الدوريات الخليجية، وخاصة الدوري الإماراتي مع اهتمام خاص به من قبل ناديي العين والجزيرة، وذلك بعد فشل انضمامه إلى الدوري الفرنسي، من قبل أندية ليون ومرسيليا ورين التي اتضح أنها لم تسع وراء انضمامه إليها.

ويفتح هذا الخبر التساؤلات عن مدى دقة معلوماته، لأن العين لا يبحث حاليا عن لاعب مهاجم، ومهتم بالتعاقد عن لاعب مدافع اجنبي لتعويض التونسي ياسين مرياح الذي انتهى موسمه مع العين بعد تعرضه للاصابة في البطولة العربية. فيما يبقى الاحتمال قائما لدى الجزيرة الذي يستعد لخوض غمار كأس العالم للأندية فبرايرالمقبل.

يذكر أن بلايلي تم فسخ عقده مع ناديه القطري، قطر، بعد يوم واحد فقط من تسجيله هدف الفوز وإقصاء المنتخب القطري من نصف نهائي كأس العرب، قبل أن يحاول نادي قطر إيضاح الامر، والقول إن فسخ العقد لا علاقة له بتسبب اللاعب في خروج المنتخب العنابي.

وبدأ بلايلي مسيرته مع أهلي بوعريريج الجزائري في 2009، ثم لعب لمولودية وهران، والترجي التونسي، وأنجيه الفرنسي، ثم عاد للترجي، قبل الانتقال إلى الأهلي السعودي، وبعدها إلى نادي قطر.

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