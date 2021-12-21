الامارات | سحوبات وجوائز كبيرة مخصصة لجمهور كأس السوبر في يناير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن سحوبات وجوائز كبيرة مخصصة لجمهور كأس السوبر في يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تنظيم العديد من الفعاليات المرافقة خلال إقامة كأس السوبر الإماراتي يناير المقبل بين الجزيرة وشباب الأهلي على استاد هزاع بن زايد في العين، إلى جانب عروض ترفيهية للجماهير، في المنطقة المحيطة بالملعب، إلى جانب السحب على جوائز قيمة تصل إلى 100 ألف درهم كجائزة كبرى من نصيب مشجعين اثنين بواقع 50 ألف درهم لكل واحد، وذلك بين الشوطين وعقب نهاية المباراة، التي ستقام تحت شعار «الإمارات ملتقى العالم».

وقالت الرابطة في بيان صحافي إن الفعاليات ستبدأ قبل ساعتين من بداء المباراة، وبالضبط الساعة 5:45 مساء، وتتضمن عروضًا ترفيهية، مسابقات، ألعابًا وغيرها، ضمن مهرجان استثنائي. وستشمل السحوبات جميع التذاكر التي يتواجد حاملوها في الملعب إلى لحظة السحب والتتويج.

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