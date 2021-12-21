شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات لكبار لاعبى الأهلى فى الدوحة لحثهم على حصد السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف نجوم الأهلى الكبار بقيادة محمد الشناوى كابتن الفريق جلساتهم التحفيزية مع لاعبى الفريق بغية حثهم على التتويج بالسوبر الأفريقى أمام الرجاء المغربى في اللقاء المقرر له السابعة مساء الأربعاء بالدوحة، ويحرص الثلاثى محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكراً دون الدخول فى دوامة تزيد التوتر خلال اللقاء.

وتضم قائمة الأهلى للسوبر الأفريقى كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

وخاض الأهلى مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.