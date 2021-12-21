شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز والطلائع فى مواجهة الجولة السابعة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة طلائع الجيش في إطار مواجهات الدوري الممتاز، ويحل الطلائع ضيفا على نظيره نادي بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

جاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد توفيق -حسين السيد - أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - عمر جابر - إسلام عيسى - ناصر منسي - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود صابر - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف والمدافع الشاب عبد الرحمن صميدة.

فيما أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفنى لطلائع الجيش تشكيل فريقه الذى يضم كلاً من.. محمد بسام - أحمد هانى حسينى – خالد السطوحى – عمرو السيسى – محمد جابر ميدو – أحمد سمير – مهند لاشين – عبد الرحمن – عبد الرحمن شيكا – محمد على بن رابح – رامز مدحت – مصطفى حسن عوض.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف.