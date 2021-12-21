شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أشرف روقا بتسمم واستبعاده من مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لحالة تسمم خلال تواجده في معسكر الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي ستجمعهما في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

واستبعد روقا من مواجهة المقاولون بعد تعرضه للإصابة بالتسمم ونجح الأطباء في علاجه سريعًا، وقرر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ضم حمدي علاء للقائمة بدلا من أشرف روقا.

ويحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ضيفًا على نظيره المقاولون العرب في المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق منذ بداية الموسم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.