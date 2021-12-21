شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية محمد مجدى أفشة للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على جاهزية نجمه محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق لمباراة الرجاء المغربى المقرر الاربعاء على لقب كأس السوبر الافريقى ، حيث خضع اللاعب لأشعة سونار للاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التى تعرض لها فى وقت سابق خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العرب وجاءت نتيجتها مطمأنة للغاية.

وحرص الجهاز الطبى للأهلى على فحص اللاعب بشكل دقيق للتأكد من جاهزيته التامة قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الأفريقى الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى قد منح أفشة راحة سلبية برفقة مجموعة اللاعبين الدوليين عقب انتهاء مشاركتهم فى بطولة كأس العرب، وذلك للتخلص من الإجهاد قبل الانتظام فى التدريبات استعدادًا للقاء السوبر.