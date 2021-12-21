شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يجهز تصورا جديدا لنظام بطولة كأس الرابطة تحسبا لإلغاء أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهّز عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف على المسابقات، تصورا جديدا لنظام بطولة كأس الرابطة تحسبا لإلغاء بطولة أمم افريقيا بالكاميرون، حيث ستقام مباريات الدورى الممتاز حال الغاء البطولة.

ووفقا للتصور الجديد الذى أعده عامر حسين لنظام كأس الرابطة ، ستُلعب كأس الرابطة بنظام جديد وهو خروج المغلوب في فترات الأجندة الدولية خلال شهري مارس ويونيوالمقبلين ، وتُلعب بنظام خروج المغلوب.

أما فى حالة إقامة أمم افريقيا تقام بطولة كأس الرابطة بشكلها الطبيعى، وهو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا، ويجري تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق، وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجري ترتيب الأندية عقب ذلك في كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائي، بينما ستجري المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثاني ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائي، وينضم لأصحاب الصدارة في المجموعات الثلاث.

وستقام البطولة المستحدثة خلال شهري يناير وفبراير 2022 خلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري لمشاركة المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية حال إقامتها.