شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر حفنى رئيساً للجنة اللاعبين بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن الاتحاد الدولي للخماسى الحديث برئاسة الألمانى كلاوس شورمان، انتخاب ياسر حفني كابتن المنتخب الوطنى وعضو مجلس إدارة نادى الزهور، رئيساً للجنة اللاعبين وعضوا بالمكتب التنفيذى للاتحاد، خلفا لبطلة الخماسي السابقة آية مدنى.
وأصبح "حفنى" عضواً فى المكتب التنفيذى للاتحاد ليجاور المهندس شريف العريان والذى يتواجد بصفته نائباً للرئيس.
وبهذا تكون قد حجزت القارة الأفريقية السمراء ثلاث مقاعد بالمكتب التنفيذى للإتحاد الدولى للخماسى الحديث وهم : المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسي الحديث أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الإتحاد الدولى للعبة فى الإنتخابات التى أقيمت مؤخرا ، واللاعب ياسر حفنى كابتن منتخب مصر للخماسى الحديث بعد فوزه بمنصب رئيس لجنة اللاعبين بالإتحاد الدولى ، ورئيس الإتحاد الأفريقى للخماسى الحديث سيلفستر من دولة بوروندى.
ومثل ياسر حفني المنتخب المصري في العديد من بطولات العالم على صعيد الشباب أو الناشئين أو الكبار كما شارك في أولمبياد لندن 2012.
ويضع الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان خطة لإدخال المزيد من الكوادر المصرية في الاتحاد الدولي بهدف اثقال خبراتهم واعداد كوادر جديدة قادرة على قيادة اللعبة وتطويرها بشكل دائم.
الجدير بالذكر، انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد شهدت فوز مصر بمناصب داخل الاتحاد للمرة الأولى في التاريخ بعد فوز المهندس شريف العريان بمنصب نائب الرئيس ، وفوز محمد جاد بعضوية لجنة التسويق وريادة الأعمال كما استطاع علي عاصم الفوز بعضوية اللجنة الفنية داخل الاتحاد الدولي.