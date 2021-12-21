شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر حفنى رئيساً للجنة اللاعبين بالاتحاد الدولى للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد الدولي للخماسى الحديث برئاسة الألمانى كلاوس شورمان، انتخاب ياسر ‏حفني كابتن المنتخب الوطنى وعضو مجلس إدارة نادى الزهور، رئيساً للجنة اللاعبين ‏وعضوا بالمكتب التنفيذى للاتحاد، خلفا لبطلة الخماسي السابقة آية مدنى.‏

وأصبح "حفنى" عضواً فى المكتب التنفيذى للاتحاد ليجاور المهندس شريف العريان ‏والذى يتواجد بصفته نائباً للرئيس.‏

وبهذا تكون قد حجزت القارة الأفريقية السمراء ثلاث مقاعد بالمكتب التنفيذى للإتحاد ‏الدولى للخماسى الحديث وهم : المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى ‏للخماسي الحديث أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية بعد فوزه بمنصب نائب رئيس ‏الإتحاد الدولى للعبة فى الإنتخابات التى أقيمت مؤخرا ، واللاعب ياسر حفنى كابتن ‏منتخب مصر للخماسى الحديث بعد فوزه بمنصب رئيس لجنة اللاعبين بالإتحاد ‏الدولى ، ورئيس الإتحاد الأفريقى للخماسى الحديث سيلفستر من دولة بوروندى.‏

ومثل ياسر حفني المنتخب المصري في العديد من بطولات العالم على صعيد الشباب ‏أو الناشئين أو الكبار كما شارك في أولمبياد لندن 2012.‏

ويضع الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان خطة ‏لإدخال المزيد من الكوادر المصرية في الاتحاد الدولي بهدف اثقال خبراتهم واعداد ‏كوادر جديدة قادرة على قيادة اللعبة وتطويرها بشكل دائم.‏

الجدير بالذكر، انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد شهدت فوز مصر ‏بمناصب داخل الاتحاد للمرة الأولى في التاريخ بعد فوز المهندس شريف العريان ‏بمنصب نائب الرئيس ، وفوز محمد جاد بعضوية لجنة التسويق وريادة الأعمال كما ‏استطاع علي عاصم الفوز بعضوية اللجنة الفنية داخل الاتحاد الدولي.‏