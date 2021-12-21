شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم فى الجولة السابعة من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الزمالك في مواجهة ساخنة من أهم مواجهات الجولة السابعة من الدورى، والتي ستقام علي ملعب المقاولون العرب.

يبحث الزمالك في مباراة اليوم عن الفوز بالنقاط الثلاثة لضمان الاستمرار في المنافسة علي لقب الدوري والحفاظ عليه للموسم الثاني علي التوالي ، حيث يبقي فارق النقاط بين الأهلي المتصدر والزمالك صاحب المركرز الرابع 5 نقاط قبل مباراة اليوم.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الثامنة مساءا وسيتم اذاعتها علي قناة اون تايم سبورت 1.

من جانبه تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه مطالبهم بضرورة التركيز في أول مباراة بعد التوقف والعمل على امتصاص حماس لاعبى المقاولون في بداية اللقاء، والبحث عن التسجيل المبكر لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقط، كما منح كارتيرون لاعبيه بعض التعليمات الفنية والتكتيكية للاعبيه من أجل تعويض غياب بعض نجوم الفريق في مقدمتهم محمد عبد الشافى، الذى يغيب عن اللقاء للإصابة.





التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى/ محمد عواد، وفى الدفاع/ عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام، وفى الوسط/ طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي، وفي الهجوم/ عمر السعيد.

موقف الزمالك في جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم باحثاً عن تصحيح المسار بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتعهّد مسؤولو المقاولون العرب بصرف مكافآت كبيرة للاعبين لتحفيزهم للفوز على الزمالك، حيث تنص لائحة الفريق على مكافآت خاصة في حالة تحقيق الفوز على الأهلي أو الزمالك.

ورفض مسؤولو المقاولون العرب مناقشة التعاقد مع أي لاعب جديد أو الاستغناء عن أي لاعب بين صفوف الفريق قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل مع الزمالك، ويفتقد فريق المقاولون العرب لجهود عبد الرحمن جبنة لاعب وسط الفريق خلال لقاء الزمالك المقبل لذئاب الجبل، بعدما تعرض للطرد في مباراة فريقه الماضية أمام البنك الأهلي.





التشكيل المتوقع للمقاولون

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من، محمود أبو السعود في حراسة المرمى، باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي في خط الظهر، وفي الوسط: أحمد مجدي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، وفي الهجوم: محمد سالم.





موقف المقاولون العرب قبل مباراة اليوم

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.