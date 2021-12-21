شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباريات الجولة السابعة من الدوري مواجهة من العيار الثقيل اليوم عندما يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الزمالك والتى ستقام على ملعب المقاولون العرب.

يبحث الزمالك فى مباراة اليوم عن الفوز بالنقاط الثلاثة لضمان الاستمرار فى المنافسة علي لقب الدوري والحفاظ عليه للموسم الثاني علي التوالي ، حيث يبقي فارق النقاط بين الأهلى المتصدر والزمالك صاحب المركرز الرابع 5 نقاط قبل مباراة اليوم.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الثامنة مساءا وسيتم اذاعتها علي قناة اون تايم سبورت 1.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى/ محمد عواد، وفى الدفاع/ عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام، وفى الوسط/ طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي، وفي الهجوم/ عمر السعيد.

موقف الزمالك فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى.

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم باحثاً عن تصحيح المسار بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتعهّد مسؤولو المقاولون العرب بصرف مكافآت كبيرة للاعبين لتحفيزهم للفوز على الزمالك، حيث تنص لائحة الفريق على مكافآت خاصة في حالة تحقيق الفوز على الأهلي أو الزمالك.

التشكيل المتوقع للمقاولون

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من، محمود أبو السعود في حراسة المرمى، باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي في خط الظهر، وفى الوسط: أحمد مجدى، أحمد الشيمى، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، وفي الهجوم: محمد سالم.





موقف المقاولون العرب قبل مباراة اليوم

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.