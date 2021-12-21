شكرا لقرائتكم خبر عن طوبة وطرد ورباعية.. ذكريات لاتنسى فى مواجهات الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره المقاولون العرب فى إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز ، باللقاء الذى يقام بستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ودائما ما تحمل مواجهات الزمالك والمقاولون ذكريات لاتٌنسى من تاريح لقاءات الفريقين، منها طرد طارق حامد، وإصابة رضا البلتاجى حكم احدى المواجهات بجرح فى رأسه ، وكذلك تتويج المقاولون بلقب السوبر المحلى.

طرد طارق حامد

فى عام 2015، قام ابراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك و المقاولون ، بإشهار بطاقته الصفراء مرتان خلال 15 دقيقة لطارق حامد لاعب الأبيض ، وتم طرده ليخوض الزمالك اللقاء بعشرة لاعبين فقط ، فضلا عن احتسابه ركلة جزاء للفريق الأبيض ، ونجح من خلالها معروف يوسف فى إضافة الهدف الثانى لفريقه وانتهاء المباراة.

الزمالك يخسر السوبر المحلى

وفى عام 2004 توج فريق القاولون العرب بكأس بطولة السوبر على حساب الزمالك، بعد الفوز برباعية مقابل هدفين للفريق الأبيض ، ومن قبلها التغلب على الأهلى بالمباراة النهائية ببطولة كاس مصر .

طوبة و دماء لحكم الزمالك و المقاولون

فى موسم 2000/2001، شهدت مباراة الزمالك والمقاولون العرب، أحداث عنف ودماء سالت ، بعد أن قام أحد الجماهير بإلقاء طوبة على رضا البلتاجى حكم اللقاء وقتها ، ورغم أن الزمالك كان متصدر للدورى حينها، إلا أن الجماهير لم ترضى بتقدم المقاولون بهدف بعد ضربة جزاء تم احتسابها من الحكم، فوجهت الجماهير السباب إلى البلتاجى، وأثناء خروجه من الملعب تم إلقاء طوبة فى راس الحكم، حتى سالت الدماء منه ،وألغى المباراة، ولكن تمت إعادتها فيما بعد بدون حضور الجماهير وانتهت بالفوز للأبيض بثلاثية دون رد.

الزمالك يتوج بالسوبر الافريقى

وبالعودة قليلا فى صفحات تاريخ مواجهات الفريقين ، فتوج الزمالك ببطولة السوبرالأفريقى على حساب المقاولون ، وذلك عام 1997 حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة دورى أبطال أفريقيا فيما شارك الذئاب بصفته حاملاً للقب كأس الكؤوس الأفريقية، واحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيح بعد تعادل الفريقان بالوقت الاصلى ، و التى حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 4 / 2 ويتوج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه.