7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلى يؤكد اكتمال صفوفه قبل مواجهة الرجاء المغربى فى السوبر الأفريقى ،التسجيل الصوتى لغرفة الـvar يحسم إعادة مباراة فاركو والمصرى .

الأهلى يؤكد اكتمال صفوفه قبل مواجهة الرجاء المغربى فى السوبر الأفريقى

أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية جميع اللاعبين لمباراة السوبر الأفريقى أمام الرجاء المغربى، غدا الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، موضحاً أن اللاعبين الذين عانوا من إصابات مختلفة الأيام الماضية تماثلوا للشفاء وباتوا جاهزية للسوبر الأفريقي.

التسجيل الصوتى لغرفة الـvar يحسم إعادة مباراة فاركو والمصرى

كشف مصدر باتحاد الكرة أن التسجيل الصوتى لغرفة الـvar هو الفيصل فى القرار النهائى بشأن مباراة فاركو والمصرى التى أقيمت أمس بالدورى، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف.

الأهلى يحفز اللاعبين بالمكافآت للتتويج بالسوبر الأفريقى.. اقرأ التفاصيل

رصدت إدارة الكرة بالنادى الأهلى مكافأة خاصة، بخلاف ما تنص عليه اللائحة للاعبى الفريق الكروى الأول، لتحفيزهم على تحقيق الفوز بالسوبر الأفريقى، فضلاً عن صرف أى مستحقات للاعبين لدى النادى، قبل المواجهة الحاسمة، التى يسعى الأهلى خلالها للتتويج باللقب السابع في تاريخه على حساب الرجاء المغربى مساء الأربعاء المقبل بالدوحة.

أدى محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك ومنتخب مصر، مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة بمكة المكرمة، ليلة أمس الاثنين، وذلك بعد الانتهاء من مبارياته مع المنتخب الوطنى فى بطولة كاس العرب، التى أقيمت فى قطر، وحصل الفراعنة على المركز الرابع فى ترتيب منتخبات البطولة بعد الجزائر البطل وتونس الوصيف وقطر صاحبة المركز الثالث.

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والرجاء المغربى فى السوبر الأفريقى عُقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والرجاء المغربى على لقب كأس السوبر الأفريقى صباح اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق فى العاصمة القطرية الدوحة، وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة وأمير توفيق مدير التسويق، وسمير عدلي المدير الإدارى وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، وعمرو محب مترجم الفريق، إلى جانب ممثلى اللجنة المنظمة للمباراة والاتحاد الأفريقى ونادى الرجاء.

فاركو: لن نتنازل عن حقنا فى مباراة المصرى والتوقف أثر سلباً على الفرق

علق عاطف حنفى مدير الكرة بنادى فاركو على أزمة مباراة فريقه أمام المصرى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين أمس بمنافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهى بفوز المصرى بهدف نظيف.

كيروش يطير إلى البرتغال لقضاء إجازة الكريسماس ويعود 28 ديسمبر