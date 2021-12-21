شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. سموحة يتعادل مع الإسماعيلى 1-1 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلى مع نظيره سموحة بهدف لكل منهما فى الشوط الأول، فى المباراة التى تجمعهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتقدم خالد عبد الفتاح لاعب سموحة لفريقه فى الدقيقة 34 ، ونجح شكري نجيب لاعب الاسماعيلي احراز هدف التعادل لفريقه أمام سموحة فى الدقيقة 48 من ركلة جزاء

وجاء تشكيل سموحة كالتالى..

فى حراسة المرمى الهانى سليمان، ورجب نبيل واحمد رمضان بيكهام وخالد عبد الفتاح وعبد الرحمن عامر فى الدفاع، ومحمد حليمو ومحمد كناريا ومحمد عبد العاطي وحسين فيصل فى خط الوسط، وفى الهجوم عبد الكريم وادى ومروان حمدى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى..

فى حراسة المرمى محمد فوزى، عبد الله جمعة وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحى في الدفاع، ومحمود دونجا ومحمد شامى ومحمد مخلوف وأحمد مدبولى فى خط الوسط، وجاستن شونجا وشكرى نجيب .

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكهم مثلها، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد أن لعب 6 مباريات تعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.