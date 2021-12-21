شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدورى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة، الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة المقاولون العرب والزمالك، التى تقام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يبحث الفارس الأبيض عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يبحث المقاولون عن الانتصار واستعادة الثقة بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق منذ بداية الموسم وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى.

س: ما موقف الزمالك والمقاولون العرب فى جدول الدوري ؟

ج: يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى أمام الأهلى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حيث خاض ذئاب الجبل 6 مباريات منذ بداية الدوري، فاز فى مباراة وتعادل فى اثنتين وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى، جاءت أمام إنبى والأهلى وأخيراً البنك الأهلي.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والمقاولون العرب ؟

ج: 76 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب فى بطولة الدورى منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979 والكفة تميل لمصلحة الزمالك الذى حقق 49 فوزاً وسجل 113 هدفا، مقابل 8 انتصارات و49 هدفاً للمقاولون وحسم التعادل نتيجة 19 لقاء بينهما آخرها بهدفين لمثلهما فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.

س: كيف انتهت آخر مباراة بين الزمالك والمقاولون العرب ؟

ج: المواجهة الأخيرة بين الطرفين أقيمت فى 29 أبريل 2021 بالجولة 18 للدورى، وانتهت بالتعادل 2-2 سجل ثنائية الزمالك أشرف بن شرقى وسجل ثنائية المقاولون العرب محمد سمير وعبد الله ياسين.

س: من يدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب تحكيمياً الليلة ؟

ج: يدير محمود عاشور مباراة الزمالك أمام مضيفه المقاولون العرب، ويعاونه كل من عمر فتحى كمساعد أول، وشهاب راشد كمساعد ثانٍ، وأحمد حمدى حكما رابعا، ويتولى طارق مجدي التحكيم بالفيديو، ويعاونه سامي هلهل.

س: ماذا حقق الزمالك والمقاولون فى الدوري الموسم الماضى ؟

ج: فى الموسم الماضى أنهى المقاولون تاسعاً برصيد 41 نقطة ، وتوج الذئاب بدرع الدوري مرة واحدة موسم 1982 – 1983 مقابل 13 مرة للزمالك أخرها الموسم الماضى، و تأسس المقاولون العرب سنة 1973 ويشارك في مسابقة الدوري للمرة الـ 38 في تاريخه ، فيما تأسس الزمالك عام 1911 وتحمل هذه المشاركة الرقم 63 له من انطلاق المسابقة عام 1948.

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب الليلة ؟

ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى/ محمد عواد، وفى الدفاع/ عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام، وفى الوسط/ طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي، وفي الهجوم/ عمر السعيد.

س: ما التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الزمالك الليلة ؟

ج: من المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من، محمود أبو السعود في حراسة المرمى، باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي في خط الظهر، وفي الوسط: أحمد مجدي، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، وفي الهجوم: محمد سالم.