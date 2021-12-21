شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش عن سبب استبعاد طارق حامد: "أسلوبه لا يناسب طريقة اللعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، طارق حامد لاعب وسط الزمالك من حساباته فى بطولة كأس العرب بالدوحة، قبل أن يكرر استبعاده من القائمة المبدئية لأمم افريقيا 2022 والتى ضمت 40 لاعبا.

وكشف مصدر مقرب من كيروش إن الجهاز المعاون للخواجة وضع طارق حامد فى القائمة المبدئية وطلب من كيروش ضمه، لكن الأخير اعترض وقال لهم نصا :" أسلوب لعب طارق حامد لا يناسب طريقة اللعب التى اعتمد عليها"، وتمسك الخواجة بموقفه لأنه صاحب القرار النهائى فى مثل هذه الامور.

ونفى المصدر وقوع أى أزمة بين طارق حامد وأى فرد فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر، مشددا على أن استبعاد طارق حامد قرار فنى بنسبة 100%.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعباً.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.