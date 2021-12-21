شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يتعادل للإسماعيلى أمام سموحة من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح شكرى نجيب لاعب الاسماعيلى إحراز هدف التعادل لفريقه أمام سموحة فى الدقيقة 48 من ركلة جزاء ، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى..

فى حراسة المرمى الهانى سليمان، ورجب نبيل واحمد رمضان بيكهام وخالد عبد الفتاح وعبد الرحمن عامر في الدفاع ، ومحمد حليمو ومحمد كناريا ومحمد عبد العاطي وحسين فيصل فى خط الوسط، وفى الهجوم عبد الكريم وادى ومروان حمدى.

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالى..

فى حراسة المرمى محمد فوزى، عبد الله جمعة وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي في الدفاع، ومحمود دونجا ومحمد شامي ومحمد مخلوف وأحمد مدبولى فى خط الوسط، وجاستن شونجا وشكري نجيب .

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكهم مثلها، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد أن لعب 6 مباريات تعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف.