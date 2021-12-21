شكرا لقرائتكم خبر عن شئون اللاعبين باتحاد السلة تناقش أزمة أنس أسامة مع الزمالك الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة شئون اللاعبين باتحاد كرة السلة، اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة الشكوى التى تقدم بها أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك ضد ناديه للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وتقدم أنس أسامة بشكوى إلى اتحاد كرة السلة ضد ناديه للحصول على المستحقات المتأخرة، على أن يحصل عليها عقب عودته من قطر حيث يخضع للعلاج هناك.

ويعود أنس أسامة من قطر يوم 27 ديسمبر الجارى ، بعدما ينتهى من التأهيل الذى يخضع له بعد الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية.

أنس أسامة غادر إلى قطر نوفمبر الماضى للتأهيل والعلاج من الإصابة التى يعانى منها، حيث أصيب خلال مشاركته مع منتخب مصر فى مباراة أفريقيا الوسطى فى بطولة الأفرو باسكت. فى الوقت الذى كان مقرر أن يخضع اللاعب لفترة معايشة مع نادى تورنتو إلا أن الإصابة أجلت الأمر.

وتعرض أنس أسامة لالتحام قوى مع أحد لاعبي منتخب أفريقيا الوسطى سقط بعدها على أرض الملعب مصابًا فى الكتف ليغادر أرضية الملعب دون استكمال اللقاء.