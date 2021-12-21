شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم النحاس فى 9 مواجهات أمام الزمالك قبل موقعة الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجدد المواجهة مع دقات الساعة الثامنة مساءً، بين عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب ونادي الزمالك في واحدة من أكثر المباريات إثارة في الدوري المصرى، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري العام، حيث تشهد دائماً مواجهات النحاس مع الزمالك حالة خاصة من الإثارة الكروية.

واجه النحاس نادي الزمالك: في 9 مباريات

فاز في: مباراتين

تعادل في: 4 مباريات

وخسر في: 3 مباريات

فقد الزمالك أمام فرق عماد النحاس: 14 نقطة بالدوري

مواجهات عماد النحاس مع الزمالك جاءت كالتالي:

النحاس مع أسوانالدور الأول لموسم 2015 – 2016: تعادل 0/0 مع أسوانالدور الأول لموسم 2015 – 2016: تعادل 0/0

الدور الثانى لموسم 2015 – 2016: فوز الزمالك 1/0

مع الشرقيةالدور الثاني لموسم 2016 - 2017 : هزيمة الزمالك 1/0 مع الرجاءالدور الأول لموسم 2017 - 2018 : التعادل 1/1 مع المقاولونالدور الثاني موسم 2018 – 2019: التعادل 2/2

الدور الأول موسم 2019 ـ 2020: فوز الزمالك 2/1

الدور الثاني موسم 2019 ـ 2020: هزيمة الزمالك 2/1

الدور الأول موسم 2020 ـ 2021: فوز الزمالك 2/0

الدور الثاني موسم 2020 ـ 2021: التعادل 2/2